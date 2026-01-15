Uruapan, Mich.- 15 de enero de 2025.- La tarde de este jueves, delincuentes asaltaron una joyería ubicada en la concurrida Plaza Ágora, donde realizaron varios disparos, provocando pánico entre comerciantes y clientes que se resguardaron en distintos establecimientos y en la tienda de autoservicio Walmart.

De acuerdo con la información preliminar cerca de las 13:30 horas, al menos dos sujetos ingresaron a la joyería “Bizarro”, donde amagaron a los encargados y se apoderaron de una importante cantidad de mercancía, posteriormente realizaron varios disparos y escaparon a bordo de una motocicleta de color rojo.

Decenas de clientes y comerciantes que se encontraban en la zona buscaron ponerse a salvo en establecimientos comerciales ante el temor de ser alcanzados por algún proyectil.

Minutos después al lugar arribaron elementos de distintas corporaciones policiacas, quienes desplegaron un intenso operativo en la zona, pero los asaltantes lograron escapar.

En tanto, el lugar donde quedaron regados varios casquillos percutidos fue acordonado y se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para efectuar las investigaciones correspondientes.