Morelia, Michoacán, 15 de enero de 2026.- Durante el periodo 2024–2025, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) registró un incremento histórico en la producción total de agua, consolidando acciones estratégicas que hoy se traducen en un mayor beneficio para las familias morelianas.

De acuerdo con cifras oficiales, la produc ción global de agua pasó de 76.27 millones de metros cúbicos en 2024 a 81.04 millones en 2025, lo que representa un crecimiento de 4.77 millones de metros cúbicos, marcando un avance sin precedentes para el organismo.

Las fuentes que presentaron el mayor crecimiento fueron la fuente superficial Mintzita y la producción subterránea, las cuales se han consolidado como pilares estratégicos para garantizar el abastecimiento de agua potable en el municipio, fortaleciendo la seguridad hídrica y la continuidad del servicio.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó que este logro es resultado de un trabajo integral y coordinado, siempre con la ciudadanía como prioridad.

“Este incremento histórico en la producción de agua es una muy buena noticia para Morelia. Significa mayor certeza en el abasto para miles de familias y refleja el esfuerzo diario que realizan las y los trabajadores del Ooapas desde todas las áreas del organismo. Es un logro colectivo, construido con planeación, compromiso y vocación de servicio”, expresó.

Torres Ramírez reconoció el trabajo técnico, operativo, administrativo y de planeación que se realiza de manera permanente para mejorar la eficiencia del sistema, optimizar las fuentes de abastecimiento y responder a las necesidades reales de la población.

El Ooapas refrenda su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la infraestructura hidráulica, garanticen un servicio más eficiente y contribuyan al bienestar de las y los morelianos, avanzando hacia un manejo responsable y sostenible del agua.