Erongarícuaro, Michoacán, 1 de mayo de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) llevó a cabo la entrega de 13 visas del programa Reencuentro Familiar (Refami) y 13 tarjetas Orgullo Migrante/Finabien en la comunidad de Jarácuaro, perteneciente al municipio de Erongarícuaro.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán refrenda su compromiso con los pueblos originarios, reconociendo su derecho a la libre determinación y acercando programas que impactan directamente en el bienestar de sus familias, particularmente de quienes tienen vínculos con migrantes en Estados Unidos.

El secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que estas entregas no solo representan apoyos concretos, sino también un acto de reconocimiento a la organización comunitaria:

“En Michoacán estamos convencidos de que el autogobierno es una vía para fortalecer a nuestras comunidades. Hoy no solo entregamos visas y tarjetas, también reconocimos el derecho de los pueblos originarios a decidir su propio destino y a acceder, en igualdad de condiciones, a las oportunidades que brinda el Estado”, señaló el funcionario estatal.

A través del programa Refami, personas adultas mayores pudieron avanzar en su proceso para reencontrarse con sus familiares en Estados Unidos, mientras que con las tarjetas Orgullo Migrante/Finabien se les facilitará el acceso a servicios financieros seguros y accesibles.