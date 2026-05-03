Morelia, Mich.- Domingo 03 de mayo de 2026.- Un hombre murió tras caer de aproximadamente 3 metros de altura en el área de La Cascada, en las inmediaciones de Los Filtros Viejos, ubicada al sur de Morelia, informaron fuentes policiales y de rescate.

La tragedia se registró durante la tarde de este domingo, cerca de la zona conocida como La Cueva del Duende. Trascendió que el susodicho estaba acompañado por su esposa mientras exploraban el sitio; en determinado momento ocurrió el accidente, el cual fue reportado al número de emergencias.

Al lugar acudieron paramédicos, pero el mencionado ciudadano ya no presentaba signos vitales, él respondía al nombre de Julio César, de 32 años de edad.

Elementos de la Policía Municipal solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Atención Inmediata iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113