Morelia, Michoacán, a 03 de mayo de 2026.- El diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, Alfredo Anaya Orozco presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de garantizar el derecho humano al cuidado integral, digno, seguro y profesional de la infancia y adolescencia que se encuentre bajo tutela o custodia del Estado.

La propuesta, diseñada en coautoría con el Mtro. Edgar Enrique Morelos Sierra, especialista en Derechos Humanos, busca llenar vacíos jurídicos existentes en la atención de niñas, niños y adolescentes en contextos de resguardo institucional, ya sea en casas hogares, albergues temporales, centros de salud, educativos o cualquier otra modalidad de cuidado bajo responsabilidad estatal.

Durante la exposición de motivos, el legislador verde subrayó que “la infancia y la adolescencia son etapas de mayor vulnerabilidad, pero también de gran plasticidad y potencial de desarrollo. El Estado tiene la obligación ineludible de garantizar que, cuando asuma su cuidado, éste sea digno, seguro y profesional”.

La iniciativa plantea reformar las fracciones XX y XXI, así como adicionar la fracción XXII al artículo 10 de la ley, reconociendo de manera expresa el derecho al cuidado integral, digno, seguro y profesional, así como el derecho a una vida digna. Asimismo, propone la creación de un Capítulo VI Bis y los artículos 28 Bis, 28 Ter, 28 Quáter, 28 Quinquies y 28 Sexies, que establecerán principios rectores, obligaciones institucionales, mecanismos de supervisión, rendición de cuentas y la participación corresponsable de la familia, comunidad y sector privado.

El diputado Anaya Orozco enfatizó que esta iniciativa armoniza la legislación estatal con los estándares internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño, y responde a deficiencias documentadas por organismos nacionales e internacionales en la atención a la infancia bajo tutela gubernamental.

“Con esta propuesta buscamos construir una cultura institucional que priorice el interés superior de la niñez y adolescencia en toda circunstancia, garantizando un tratamiento homogéneo, respetuoso y de calidad”, concluyó el legislador.

El documento fue presentado con fundamento en los artículos 36 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 18 de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana; y 8 fracción II, 50, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, por lo que se solicitó su lectura en próxima sesión ordinaria y su turno a comisión para dictamen.