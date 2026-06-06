La Secretaría del Migrante (Semigrante) informó que durante la presente semana fueron entregadas cerca de 90 visas estadounidenses a personas adultas mayores beneficiarias del programa Reencuentro Familiar (Refami), mediante jornadas regionales y la distribución de documentos a enlaces municipales.

La jornada concluyó con la entrega regional realizada en Zacapu, donde 15 personas beneficiarias de este municipio y de Coeneo recibieron sus visas para visitar a sus familiares en Estados Unidos. Previamente, en Numarán, se otorgaron 15 visas a las y los beneficiarios de este municipio, así como de Chavinda y Venustiano Carranza.

Asimismo, el pasado 3 de junio se entregaron 56 visas a enlaces municipales para personas beneficiarias de Apatzingán, Tingüindín, Tuxpan, Sahuayo, Queréndaro, Tumbiscatío, Huetamo, Epitacio Huerta, Jiquilpan, Panindícuaro, Arteaga, Morelos y Zinapécuaro, lo que fortaleció la coordinación entre los ayuntamientos y el Gobierno de Michoacán.

El titular de la Semigrante, Antonio Soto Sánchez, señaló que estas acciones permiten acercar el programa Refami a las familias michoacanas, especialmente a las personas adultas mayores que por años han esperado la oportunidad de reencontrarse con sus seres queridos que radican en el extranjero.

“Cada visa representa una historia de amor, de esperanza y de reencuentro. Seguiremos trabajando de la mano con los municipios para que más familias puedan volver a abrazarse”, afirmó.