La senadora con licencia por Michoacán, Celeste Ascencio, sostuvo una reunión con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Michoacán, con quienes intercambió puntos de vista sobre los retos y oportunidades para fortalecer el desarrollo del estado.

Durante el encuentro, Celeste Ascencio reiteró que cree en una forma de hacer política basada en el diálogo, la escucha y la construcción de acuerdos, reconociendo la importancia del sector de la construcción como un motor para la generación de empleo, el crecimiento económico y el bienestar de las familias michoacanas.

La legisladora con licencia agradeció la apertura de las y los agremiados de la CMIC Michoacán y destacó que escuchar a quienes todos los días contribuyen al desarrollo del estado permite construir una visión compartida para impulsar más oportunidades para Michoacán.

Finalmente, reafirmó su compromiso de seguir promoviendo el diálogo y la colaboración con los distintos sectores de la sociedad para continuar construyendo un estado con mayor bienestar y desarrollo para todas y todos.