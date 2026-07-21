Uruapan, Mich.- 21 de julio de 2026.- Una pareja señalada de un asalto a mano armada a una tienda Oxxo fue detenida por autoridades de los tres órdenes de gobierno en un motel ubicado sobre el Boulevard Industrial, en las inmediaciones del Centro Penitenciario de Uruapan. A los sospechosos les aseguraron varias dosis de droga, celulares y una réplica de arma de fuego.

La pareja presuntamente perpetró el atraco a una tienda de conveniencia ubicada en la esquina de las calles Aries y Géminis, en la colonia Anexo San Rafael y escapó a bordo de un taxi de la línea Azul Alfa.

Tras la denuncia, el C5 realizó el seguimiento de los sospechosos a través del sistema de videovigilancia y logró ubicar el vehículo cuando ingresaba al motel Mediterráneo.

Por lo que agentes de Guardia Civil, Policía Municipal, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegaron un operativo y al ingresar a la habitación número 10 aseguraron a Jesús Giovani C. M., de 27 años de edad, quien tenía su poder una réplica de arma de fuego y 10 envoltorios con una sustancia granulosa con características similares a la metanfetamina, mientras que su acompañante, Rubí R. S., de 19 años, llevaba una mochila donde escondía 11 envoltorios con mariguana y 5 celulares sustraídos de la tienda.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional de Justicia, instancia que continúa con las investigaciones del caso, ya que se presumen que estén involucrados en otros robos similares.

AGENCIA RED 113