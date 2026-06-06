Morelia, Michoacán, a 5 de junio de 2026.- “Compartimos la preocupación de cuidar nuestro planeta para las próximas generaciones. Cada árbol, cada río y cada espacio natural que protegemos representa una oportunidad para que nuestras niñas y niños tengan un mejor futuro”, expresó Octavio Ocampo, presidente del PRD Michoacán, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

Ocampo señaló que el cuidado de la naturaleza es un tema que une a las familias, comunidades y gobiernos, ya que de ella dependen recursos fundamentales como el agua, el aire limpio y los alimentos. Indicó que fomentar hábitos de protección ambiental desde la infancia contribuye a formar una sociedad más consciente de su entorno.

El dirigente estatal recordó que Michoacán cuenta con más de 4.2 millones de hectáreas de vocación forestal y alberga más de 14 mil especies de flora y fauna. Añadió que estos datos reflejan la importancia de fortalecer acciones de conservación, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que promueven la protección de los ecosistemas y la acción frente al cambio climático.

Con motivo de esta fecha, señaló que la pérdida de áreas forestales representa un desafío que requiere la participación conjunta de autoridades y ciudadanía. Hizo un llamado a aprovechar la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente para reforzar el compromiso con el cuidado de los recursos naturales y construir condiciones que permitan a las futuras generaciones vivir en un entorno sano.