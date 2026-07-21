Morelia, Michoacán, 21 de julio de 2026.- En el marco del Día Mundial del Perro, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, hizo un llamado a la sociedad para fortalecer la cultura del respeto, cuidado y protección de los animales de compañía, así como a promover la tenencia responsable.

El líder del Partido Verde señaló que esta fecha representa una oportunidad para reconocer la lealtad y el cariño que millones de perros brindan a las familias, pero también para reflexionar sobre la problemática del abandono, el maltrato y la sobrepoblación de animales en situación de calle.

“En el Partido Verde creemos que una sociedad que protege a los animales es una sociedad con mayores valores y sentido de responsabilidad. Debemos fomentar la adopción responsable, la esterilización y el combate al maltrato animal como una tarea compartida entre autoridades y ciudadanía”, expresó.

Núñez Aguilar recordó que el Partido Verde ha impulsado de manera permanente reformas e iniciativas encaminadas a fortalecer el bienestar animal, promoviendo sanciones más severas contra quienes ejercen violencia o crueldad hacia los animales, así como el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la protección, esterilización, adopción responsable y concientización sobre la tenencia de mascotas. Estas acciones son consistentes con el marco legal de protección y bienestar animal vigente en Michoacán.

Asimismo, destacó que el PVEM continuará respaldando propuestas que garanticen mejores condiciones para los animales de compañía y fomenten una convivencia responsable entre las personas y sus mascotas.

Finalmente, Ernesto Núñez invitó a las familias michoacanas a celebrar este Día Mundial del Perro brindando amor y cuidados a sus mascotas, además de considerar la adopción como una alternativa para ofrecer una segunda oportunidad a miles de perros que esperan un hogar.

“Cada perro merece una vida digna, libre de maltrato y abandono. En el Partido Verde seguiremos trabajando para que el bienestar animal sea una prioridad en la agenda pública de Michoacán y de México”, concluyó.