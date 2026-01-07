Morelia, Michoacán, 7 de enero de 2026.- El Torneo de natación de Aguas Abiertas 2026 está listo para realizarse del 16 al 18 de enero en la playa Palma Sola, ubicada en el municipio de Aquila, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Francisco Javier Domínguez Ruíz, organizador del encuentro, destacó que hasta el momento se han inscrito 280 competidores. Precisó, además, que el torneo integrará disciplinas de natación, voleibol y atletismo (5 km), con categorías diseñadas para todas las edades: niños, jóvenes y adultos.

Por su parte, Juan Carlos Domínguez Ruíz, también organizador del evento, resaltó que las playas de Michoacán se encuentran limpias y seguras tanto para visitantes como para deportistas. Subrayó que los asistentes encontrarán una conexión especial con la naturaleza, en un entorno alejado de las grandes cadenas hoteleras, con el firme propósito de respetar el medio ambiente y las especies migratorias.

Napoleón Núñez Sánchez, presidente de la Asociación de Natación de Michoacán, explicó que este encuentro familiar permitirá que los atletas disfruten de la gastronomía regional y de la riqueza natural de la zona.

Asimismo, Rubén Ayala Flores, en representación de Joaquín Márquez, titular de la oficina del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Michoacán, reconoció el crecimiento de este torneo, el cual ha logrado expandir sus actividades cuidando el entorno y los paradores turísticos de la entidad que reciben a un importante número de deportistas.

Para conocer los detalles y la programación completa, los interesados pueden consultar el perfil de Facebook: Cabañas Palma Sola.