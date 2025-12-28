Morelia, Michoacán, 28 de diciembre de 2025.- Durante este año, se logró la entrega de mil 500 tarjetas Orgullo Migrante-Financiera para el Bienestar (Finabien), consolidando una red de apoyo que hoy suma la participación de 40 ayuntamientos y más de 160 empresas, las cuales ofrecen descuentos y beneficios que impactan directamente en la economía de las familias michoacanas.

La Secretaría del Migrante (Semigrante) cierra el 2025 con resultados positivos en la implementación de dicha tarjeta, una estrategia desarrollada en colaboración con el Gobierno federal, que tiene como objetivo reconocer, apoyar y generar beneficios reales para la comunidad migrante y sus familias.

Gracias a la coordinación institucional y al trabajo cercano con los municipios y el sector empresarial, la tarjeta Orgullo Migrante se ha posicionado como una herramienta efectiva de inclusión financiera y reconocimiento social para quienes, desde el extranjero, contribuyen al desarrollo de Michoacán a través del envío de remesas.

Como resultado de este esfuerzo, el secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, recibió un reconocimiento por parte de Finabien, debido al impulso y fortalecimiento de este programa en la entidad, destacando el trabajo coordinado y el compromiso con las y los migrantes.

“Este reconocimiento no es personal, es para todas y todos los que creen en el valor de nuestras personas migrantes. Cuando hay coordinación entre gobiernos y sociedad, los resultados llegan y se sienten”, expresó el secretario.

La Semigrante refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo alianzas con el Gobierno federal, los ayuntamientos y la iniciativa privada, para ampliar los beneficios y consolidar políticas públicas que prioricen el bienestar de los connacionales y sus familias.