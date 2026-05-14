Apatzingán, Mich.- 14 de mayo de 2026.- Durante los primeros minutos de este jueves, un joven resultó gravemente lesionado tras ser atacado a balazos por sujetos desconocidos en la colonia Pénjamo, en el municipio de Apatzingán.

De acuerdo con la información recabada, el atentado ocurrió sobre la calle Bernardo Reyes, donde la víctima se encontraba conviviendo afuera de su domicilio cuando fue interceptada por civiles armados que le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar.

El afectado fue identificado como Uriel Efraín H., de 19 años de edad, quien quedó tendido sobre el pavimento con diversas heridas de bala, por lo que sus familiares lo auxiliaron y lo trasladaron de inmediato a una clínica privada para recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como grave.

Tras el reporte de detonaciones, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y acordonaron el área para preservar posibles indicios, mientras personal de la Fiscalía Regional realizó las actuaciones correspondientes y la recolección de evidencias para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este ataque armado.

RED 113