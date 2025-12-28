Morelia, Mich.- Domingo 28 de diciembre de 2025.- Un hombre sin vida fue localizado entre la maleza de la zona conocida como Los Viltros Viejos, al sur de Morelia, informaron autoridades policiales. De manera preliminar, se indicó que el susodicho no tenía huellas de violencia y podría tratarse de una persona en situación de calle.

#Video | Hallan muerto a hombre en la zona de los Filtros Viejos, al sur de #Morelia 🚓 pic.twitter.com/KvBALy8XBU — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 28, 2025

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este domingo y fue realizado por algunas personas, quienes lo reportaron al número de emergencias 911. Al sitio acudieron patrulleros municipales, los cuales confirmaron el deceso y constataron que el individuo no está identificado.

Según las fuentes, el finado tenía aproximadamente 40 años de edad, era delgado, él vestía playera azul y un pantalón café. El cuerpo yacía a la orilla del sendero; los uniformados acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Elementos de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las diligencias respectivas y posteriormente trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, con el objetivo de determinar la causa de la defunción.