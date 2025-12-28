Lázaro Cárdenas, Mich.- 28 de diciembre de 2025.- Un accidente vial ocurrido durante la madrugada de este domingo en el Boulevard Costero Bicentenario en Lázaro Cárdenas terminó en tragedia, luego de que un automóvil en el que viajaban tres adolescentes se saliera de la cinta asfáltica y volcara violentamente, con saldo de un menor fallecido y dos más gravemente heridos.

El siniestro tuvo lugar en las inmediaciones de un conocido establecimiento de alimentos de la zona costera, donde, por razones que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo.

La unidad abandonó el camino y dio varias volteretas antes de quedar detenida, según reportes preliminares. Al sitio acudieron los socorristas de la Cruz Roja Mexicana, quienes al revisar a los ocupantes confirmaron que uno de ellos ya no presentaba signos vitales.

La víctima mortal fue identificada como Pedro N., de 16 años de edad, quien sufrió lesiones incompatibles con la vida debido a la magnitud del impacto.

Los otros dos jóvenes, René S., también de 16 años, y quien presuntamente manejaba el automóvil, así como William N., de 13 años, fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados a un nosocomio, donde permanecen bajo estricta vigilancia médica debido a la gravedad de sus heridas.

Corporaciones de seguridad acordonaron el área para evitar riesgos y facilitar las labores de auxilio, mientras que el personal de la Fiscalía Regional realizó las actuaciones legales, el análisis pericial del accidente y dispuso el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.