Múgica, Mich.- 23 de octubre de 2025.- Una camioneta en la que viajaban seis personas volcó la madrugada de este jueves sobre la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos, a la altura de las vías del tren en el municipio de Múgica, dejando como saldo varias personas heridas, entre ellas dos mujeres de consideración.

Los servicios de emergencia recibieron el reporte de un vehículo volcado que obstruía ambos carriles de la vía. Al llegar al sitio, los elementos de los Bomberos Voluntarios de Múgica localizaron una camioneta Nissan blanca, con placas NB-5902-D, recostada sobre el asfalto y con severos daños.

Los socorristas brindaron atención a dos menores, dos hombres y dos mujeres, estas últimas identificadas como Irma G., de 62 años de edad, y María Elena B., de 57, quienes presentaban múltiples golpes y heridas, por lo que fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano.

De acuerdo con los primeros testimonios, el grupo regresaba a Uruapan tras asistir al desfile conmemorativo del 22 de octubre en Apatzingán. Durante el trayecto, el conductor habría perdido el control del vehículo por causas aún no determinadas.

En el lugar también intervinieron agentes de Tránsito y Policía Municipal, quienes acordonaron la zona para evitar nuevos percances y ordenaron el retiro de la unidad siniestrada con apoyo de una grúa. Las autoridades competentes iniciaron el peritaje correspondiente para establecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.