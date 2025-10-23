Morelia, Mich.- Jueves 23 de octubre de 2025. – Cinco perritos de raza chihuahua fueron encontrados muertos y abandonados en la vía pública de la colonia moreliana Carlos Salazar, en los límites con la colonia Primo Tapia Poniente, a pocos metros de la avenida Río Grande, informaron autoridades policiales. Se presume que los animales perecieron a consecuencia de envenenamiento.

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este jueves sobre la calle Defensores de Puebla, casi esquina con la vialidad Gobernantes Michoacanos. Varios vecinos reportaron la situación al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron unos patrulleros municipales, quienes acordonaron el área. Trascendió que cuatro de los caninos estaban en el asfalto y uno más dentro de un costal; al parecer todos eran cachorros.

El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de iniciar la Carpeta de Investigación respectiva y dar descubrir a la o a las personas involucradas en el presunto delito de maltrato animal.