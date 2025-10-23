Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2025.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que se han reforzado las acciones de vigilancia y operativos de seguridad en la región de Tepalcatepec, de manera particular en la zona limítrofe con Jalisco.

El encargado de la política interna del estado precisó que, tras verificaciones coordinadas con autoridades federales y municipales, se confirmó que los sucesos se desarrollaron en comunidades limítrofes entre Michoacán y Jalisco.

“Tenemos la información de que los hechos ocurrieron en comunidades de Jalisco, cercanas a Michoacán. Al momento no tenemos reporte de heridos ni lesionados al ocurrir en otra entidad”, afirmó.

Zepeda Villaseñor indicó que, como medida preventiva, el Gobierno de Michoacán reforzó los operativos de vigilancia y atención en la región de Tepalcatepec, en estrecha coordinación con las fuerzas federales, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y prevenir cualquier riesgo de desplazamiento o ingreso de los grupos involucrados hacia la entidad.

“El Gobierno del Estado mantiene presencia institucional y coordinación plena con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil para preservar la estabilidad en toda la zona limítrofe”, enfatizó Zepeda Villaseñor.

Finalmente, el secretario de Gobierno destacó que en la región de Tierra Caliente continúan los operativos permanentes encabezados por el Gobierno estatal y federal, orientados a la prevención del delito, la vigilancia territorial y la tranquilidad de las y los michoacanos.