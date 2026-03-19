Morelia, Mich.- Jueves 19 de marzo de 2026.- Seis personas detenidas, entre ellas una mujer, así como el aseguramiento de nueve fusiles, una pistola, 16 cargadores, diversas dosis de metanfetamina y tres camionetas, fue el saldo de un hermético operativo realizado por elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), en la colonia Fuentes de Morelia, al sur de la capital michoacana.

Varias horas sin información oficial del hecho

Luego de varias horas sin proporcionar detalles sobre la acción militar y policial en citado asentamiento, finalmente la SSP informó lo anterior; sin embargo, no reveló la identidad de los ahora indiciados y tampoco dejó en claro a qué grupo criminal pertenecen o en qué otros delitos posiblemente están relacionados.

Armas y objetos decomisados

En la información limitada proporcionada por la fuente, se dio a conocer que las armas largas son calibre 7.62×39 milímetros, así como un arma corta calibre 9 milímetros. También a los susodichos les fue decomisado un juego de placas con reporte de robo.

Lugar y hora delos hechos

De acuerdo con los datos obtenidos durante la cobertura noticiosa, el operativo ocurrió alrededor de las 07:30 horas de este jueves en una menudería localizada sobre la calle Fuente de Villalongín, entre las vialidades Fuentes de Morelia y Margarita Maza de Juárez.

Trascendió que al comentado negocio arribaron los ahora detenidos para almorzar; en determinado momento fueron sorprendidos por los elementos de la SSP y del Ejército Mexicano, quienes comenzaron a interrogarlos y les aplicaron una revisión protocolaria. Al inspeccionar los vehículos de los sospechosos, les descubrieron el armamento y la sustancia ilícita.

Los presuntos delincuentes a disposición de la FGE

Tanto los masculinos como la fémina fueron detenidos y, junto con el narcótico y el resto de los objetos asegurados, quedaron a disposición de la instancia competente de la Fiscalía General del Estado (FGE).

AGENCIA RED 113