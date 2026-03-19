Uruapan, Mich.- 19 de marzo de 2026.- Un hombre que tripulaba un vehículo fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos que lo interceptaron en la colonia La Michoacana, a espaldas del DIF Municipal de Uruapan.

De acuerdo con las autoridades la noche de este jueves, el susodicho conducía un auto, Volkswagen Jetta de color gris y al filo de las 19:00 horas circulaba sobre la calle Camelinas, donde desconocidos le dispararon a unos metros de la calle Prolongación Veracruz.

El atentado fue reportado al número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron paramédicos de primera respuesta y Protección Civil Municipal, mismos que intentaron auxiliar al ofendido, pero el hombre ya no tenía signos vitales.

Por lo anterior patrulleros acordonaron el área para evitar la contaminación de evidencias y se solicitó la intervención de los especialistas de la Fiscalía Regional para efectuar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento la identidad del ahora occiso es desconocida, únicamente se mencionó que tenía entre 20 y 25 años de edad.

Es de señalar que, al menos 4 personas muertas y 5 lesionadas, han dejado siete agresiones armadas en Uruapan durante el mes de marzo:

03 de marzo. Empistolados persiguen y balean a un automovilista al norte de Uruapan.

08 de marzo. Tres lesionados a balazos en el Infonavit Rosa de Castilla, al oriente de Uruapan.

09 de marzo. Muere en hospital el masculino baleado en la colonia San Rafael de Uruapan.

10 de marzo. Gravemente lesionado hombre que fue baleado, en el Infonavit Balcones de Uruapan (Posteriormente fallece en hospital).

10 de marzo. Conductor de taxi es ejecutado a tiros, cerca del Centro Penitenciario de Uruapan.

18 de marzo. Automovilista herido al ser atacado a balazos en la colonia Francisco J. Múgica, de Uruapan.

19 de marzo. Automovilista es ejecutado a balazos, en la colonia La Michoacana de Uruapan .