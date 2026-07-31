Morelia, Michoacán, 31 de julio de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del equipo médico del Hospital General “Dr. Miguel Silva”, realizó con éxito una procuración de órganos y dos trasplantes renales en beneficio de dos personas.

La procuración fue posible tras la donación de los órganos de un hombre de 56 años de edad, quien presentó muerte encefálica. Ante esta pérdida, su familia tomó la decisión de donar sus dos riñones para dar una segunda oportunidad de vida a quienes lo necesitaban.

Los órganos procurados fueron asignados a un hombre de 32 años de edad, originario del municipio de Zinapécuaro, y a una mujer de 33 años de edad, originaria del Estado de México y que vive actualmente en la ciudad de Morelia.

Ambos procedimientos se realizaron en las instalaciones del Hospital General “Dr. Miguel Silva”, bajo estrictos protocolos médicos y sanitarios. Se contó con el compromiso y la alta especialización del personal de nefrología, cirugía de trasplantes, enfermería, anestesiología, coordinación de donación y médicos pasantes de servicio social. Los receptores se encuentran bajo observación médica y evolucionan de manera favorable.

La SSM, a través del Consejo Estatal de Trasplantes, reconoce la importancia de sumarse a la cultura de la donación de órganos, un acto de generosidad que salva vidas. Para obtener información, la población puede comunicarse al teléfono 443 689 2609, extensión 4029, de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas.