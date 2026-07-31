Morelia, Michoacán, 31 de julio de 2026.- Con el compromiso de mantener una atención cercana y transparente a la ciudadanía, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo un encuentro con habitantes de las colonias Santiaguito, Lomas del Tecnológico, Granjas del Maestro y La Joya, para informar de manera directa los avances en la reparación del rebombeo Guillermo Prieto, infraestructura que abastece de agua potable a esta zona de la ciudad.

Durante la reunión, Adolfo Torres explicó que, tras un análisis exhaustivo realizado por personal técnico y operativo del Organismo, se logró identificar una solución provisional que permitirá restablecer gradualmente el servicio de agua.

Como parte de estas acciones, este jueves fue instalado un equipo provisional que comenzará a operar mediante diversas pruebas técnicas para verificar su funcionamiento. Estas maniobras permitirán evaluar el comportamiento del sistema, particularmente en Lomas del Tecnológico, considerada una de las zonas con mayor complejidad por sus condiciones hidráulicas, así como en el resto de las colonias que dependen del rebombeo Guillermo Prieto.

Asimismo, se acordó mantener una comunicación permanente y directa con las y los vecinos, a fin de atender de manera oportuna cualquier necesidad y reforzar el suministro mediante pipas en aquellas zonas donde el restablecimiento del servicio pueda tomar más tiempo.

Respecto al equipo adquirido para sustituir de manera definitiva el rebombeo, se informó que el tiempo estimado de entrega por parte del fabricante es de entre 12 y 18 semanas. Mientras tanto, el Ooapas continuará operando con el equipo provisional para suministrar agua conforme las condiciones técnicas lo permitan.

El Ooapas agradece la comprensión, paciencia y disposición al diálogo de las y los habitantes de estas colonias, reiterando que continuará informando oportunamente sobre los avances de los trabajos hasta lograr la normalización del servicio.