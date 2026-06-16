Morelia, Michoacán, 16 de junio de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), encabezada por María Elena Huerta Moctezuma, informó que se llevó a cabo la colocación del poste número 36 del teleférico de Morelia, el más alto de toda la infraestructura del sistema y una pieza clave para el desarrollo del bucle sur.

La titular de la Sedum destacó que debido a su ubicación en la zona de Santa María y a la altura que alcanza esta sección del proyecto, las y los usuarios podrán disfrutar de una vista privilegiada de la capital michoacana durante sus recorridos. Señaló que este sistema de transporte no solo transformará la manera de trasladarse por la ciudad, sino que también permitirá apreciar Morelia desde una nueva perspectiva.

El poste instalado cuenta con una altura de 44 metros desde su base hasta la potencia, que es la parte superior de la estructura encargada de sostener el sistema de cableado. Su montaje se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y con equipo especializado, garantizando la correcta ejecución de una de las estructuras más importantes del proyecto, enfatizó la secretaria.

La funcionaria estatal destacó que el teleférico de Morelia contará con dos trayectos: el bucle norte, que conectará el Estadio Morelos con el Monumento a Lázaro Cárdenas, y el bucle sur, que unirá el Monumento con la tenencia de Santa María. Actualmente se han instalado 33 de las 41 estructuras.

Con este proyecto, el Gobierno de Michoacán continúa impulsando alternativas de movilidad modernas, seguras y sustentables, que permitan a las y los morelianos reducir tiempos de traslado, mejorar su calidad de vida y contar con opciones de transporte de menor impacto ambiental.