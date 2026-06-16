Morelia, Michoacán, 16 de junio de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que en representación del Poder Ejecutivo estatal, fue entregada la notificación formal del inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador derivado de los hechos registrados el pasado 10 de junio en el Congreso del Estado, durante un evento conmemorativo por el Día del Padre.

El expediente PAS/SEGOB/002/2026 fue instaurado por la Secretaría de Gobierno luego de que se difundieran videos y publicaciones donde se observa la interpretación de la canción “Se les peló Baltazar” en las instalaciones del Poder Legislativo, durante una celebración organizada para trabajadores del Congreso.

Zepeda Villaseñor señaló que el procedimiento se apega estrictamente al marco jurídico vigente y tiene como propósito determinar si los hechos constituyen una infracción al Código Penal que prohíbe la interpretación o reproducción de música que promueva la apología del delito en eventos públicos.

Conforme al acuerdo de inicio, existen elementos preliminares para investigar la posible responsabilidad administrativa derivada de la interpretación de una composición musical que presuntamente hace referencia a una persona vinculada históricamente con organizaciones delictivas, situación que deberá analizarse dentro del procedimiento correspondiente.

El titular de la política interna del estado, destacó que el Gobierno de Michoacán mantiene una postura firme contra cualquier manifestación que promueva o normalice conductas ilícitas, especialmente cuando éstas ocurren en espacios públicos o institucionales.

Asimismo, precisó que el presunto infractor contará con todas las garantías de audiencia, legalidad, debido proceso y presunción de inocencia durante el desarrollo del procedimiento administrativo. Para ello, se le otorgó un plazo de 15 días hábiles para comparecer, presentar pruebas y formular los alegatos que considere pertinentes.

Finalmente, Zepeda Villaseñor informó que, además de la investigación administrativa, la Secretaría de Gobierno dio vista a la Fiscalía General del Estado para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine si los hechos pudieran encuadrar en alguna conducta prevista por el artículo 163 Quinques del Código Penal de Michoacán relacionada con la apología del delito.

“El Gobierno de Michoacán actuará con responsabilidad y estricto apego a la ley para garantizar que las instituciones públicas sean espacios de respeto a la legalidad y a los valores democráticos”, concluyó el secretario de Gobierno.