Luego de un enfrentamiento registrado durante un operativo en el municipio de Atotonilco, Jalisco, autoridades federales detuvieron a Ramón Ángel “N”, alias “R1”, quien es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán por su probable participación en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con la información oficial, la captura fue resultado de varios meses de trabajos de inteligencia e investigación desarrollados de manera coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

La FGE precisó que con esta detención suman 31 personas capturadas como parte de las investigaciones relacionadas con el asesinato del ex edil uruapense, destacando que la institución continuará aportando los actos de investigación necesarios para el esclarecimiento total del caso y la detención de quienes probablemente participaron en el crimen, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Ramón Ángel “N”, alias “R1”, es señalado como el presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo y que su captura fue posible gracias a una operación encabezada por la SSPC y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

El funcionario federal añadió que “R1” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, así como en el estado de Jalisco.

Según indicó, dicha organización criminal está relacionada con delitos de extorsión, homicidios y tráfico de drogas.

García Harfuch señaló además que esta detención representa un avance importante dentro de la estrategia del Gobierno de México para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante labores de inteligencia, investigación y coordinación institucional, al tiempo que reconoció el trabajo conjunto realizado con la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Las autoridades informaron que el detenido será puesto a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA UNA SEMANA ANTES DE SU ARTERO ASESINATO: