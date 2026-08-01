Morelia, Michoacán, 1 de agosto de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), encabezada por María Elena Huerta, puso en marcha acciones piloto en unidades de transporte público, las cuales incorporan botones de pánico. Ante una situación de riesgo, estos dispositivos permiten generar una alerta inmediata al Centro de Monitoreo y Control de Flotas, convirtiéndose en una herramienta clave para proteger la integridad de operadores y personas usuarias.

El dispositivo está conectado al sistema de videograbación móvil (MDVR), que integra las cámaras de seguridad, el GPS y la comunicación de la unidad. Al presionarlo, el sistema detecta la emergencia de forma instantánea, registra el evento con fecha y hora, identifica la ubicación exacta del vehículo y envía una alerta inmediata a través de la red móvil al Centro de Monitoreo.

“Desde la plataforma de supervisión, el personal puede visualizar en tiempo real la ubicación de la unidad, acceder a las cámaras instaladas y contar con información estratégica para coordinar una respuesta oportuna con las corporaciones de seguridad y los servicios de emergencia, reduciendo tiempos de reacción en situaciones críticas”, destacó la titular de la Sedum.

Además de facilitar la atención inmediata, el sistema protege la evidencia del incidente. El evento queda marcado dentro de las grabaciones de video y el material relacionado se conserva de forma prioritaria para evitar su sobreescritura, lo que resulta fundamental para investigaciones posteriores y para el seguimiento de los hechos.

Con esta tecnología, el Gobierno de Michoacán, a través de la Sedum, fortalece la modernización del transporte público mediante un sistema que integra videovigilancia, geolocalización y comunicación en tiempo real, ofreciendo viajes más seguros y una mayor protección para quienes utilizan diariamente el servicio.