Morelia, Mich.- Viernes 31 de julio de 2026.- Un automóvil cayó a una excavación de las obras del Morebús en una de las laterales de la avenida Madero Poniente, en la ciudad de Morelia. De acuerdo con fuentes policiales, los ocupantes de la unidad resultaron ilesos.

El accidente se registró durante la mañana de este viernes en el sentido de Villas del Pedregal hacia el Obelisco a Lázaro Cárdenas, cerca de las colonias Rincón Tarasco y Héroes Republicanos, en las inmediaciones de la avenida Coinzio.

Al lugar acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes brindaron atención a los tripulantes del automóvil, de color gris oscuro. Tras ser valorados, se determinó que no requerían traslado hospitalario.

Posteriormente, los oficiales de Hechos de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el automotor del sitio, la cual es de la marca Hyundai Grand i10, de color gris oscuro, con placas PUH442B.