Morelia, Michoacán; 15 de junio de 2026.- De acuerdo a la encuestadora, Massive Caller, Alfonso Martínez Alcázar, toma distancia y lidera la intención del voto para la gubernatura de Michoacán, al superar por un cómodo margen a los candidatos de morena.

En el reciente estudio de Massive Caller levantado durante el mes de junio, se muestra un incremento en los números del alcalde de Morelia, colocándolo como el virtual ganador en diferentes escenarios.

En el primer cruce, Alfonso Martínez superaría a uno de los aspirantes de morena que desde hace años se encuentra en campaña. En otro careo, el presidente de Morelia también le ganaría a una funcionaria por un margen mayor.

Con este porcentaje y la inercia positiva, Alfonso Martínez Alcázar se perfila como el ganador en las elecciones del próximo año en diversos escenarios que plantea morena para aferrarse a la gubernatura.

Aquí los otros dos careos que midió Massive Caller: