Morelia, Michoacán; 18 de febrero de 2026.- El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) invita a la ciudadanía y al sector empresarial a participar en la Expo Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Michoacán 2026.

La titular de la Sefeco, Guadalupe Herrera Calderón, anunció que el 26 de febrero en las instalaciones de la CMIC este importante evento reunirá a empresas, proveedores y especialistas del sector de la construcción, con el objetivo de fortalecer la actividad económica, generar alianzas estratégicas y promover la innovación en la industria.

“Esta expo tendrá un horario de 10:00 a 18:00 horas, en espera de superar una derrama económica de entre 6 y 8 millones de pesos y una asistencia de 800 profesionales del sector, así como la presencia de 40 expositores en un 30% foráneos”, destacó la encargada de la política económica municipal.

El secretario de la CMIC, Mauricio Villaseñor Ponce de León, —en representación del presidente de esta cámara, Alejandro Acosta Vargas— mencionó que la Expo Construcción se consolida como un espacio clave para el intercambio comercial y la actualización profesional, además de representar una oportunidad para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo de Michoacán.

“Es un evento totalmente gratuito, solo con un previo registro que es en la página de www.expocmicmichoacan.mx y aún nos queda un stand para las empresas o personas interesadas en integrarse en esta expo”, comentó el secretario.

El Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de fortalecer la actividad económica y empresarial de nuestra ciudad, promoviendo espacios que impulsen el desarrollo y la competitividad del mejor lugar para vivir.