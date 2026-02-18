Tangamandapio, Mich.- 18 de febrero de 2026.- Una pareja fue localizada asesinada sobre una carretera La Trasquila – Aquiles Serdán, en el municipio de Tangamandapio. Las víctimas presentaban huellas de violencia y están sin identificar.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo fue reportado mediante una denuncia ciudadana en las inmediaciones de la población de Paso del Molino, indicando que habría dos cuerpos ensangrentados, tirados sobre la carpeta asfáltica.

Hasta el sitio se movilizaron oficiales de la Policía Comunal de Tarecuato, agentes de la Guardia Civil, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, mismos que confirmaron se trataba de dos personas ejecutadas, mismas que estaban amarradas de pies y manos.

De los fallecidos se ignoran sus identidades, la mujer vestía blusa blanca, pantalón de mezclilla azul y calcetines oscuros, en tanto que el masculino usaba playera café con estampado al frente, short gris y calcetines negros.

EL caso fue alertado a la Fiscalía Regional de Justicia, por lo que un grupo multidisciplinario acudió al área de intervención para emprender las respectivas diligencias e iniciar la correspondiente carpeta de investigación por el doble homicidio.