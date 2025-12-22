Morelia, Michoacán; 22 de diciembre de 2025.- Este 05 de enero de 2026 la Cabalgata de los Reyes Magos llegará una vez más a Morelia recibiendo las cartas de los más pequeños y trayendo felicidad a las familias, anunció el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Acompañado del padre Oliver Fidel Guzmán Molina, Vicario Parroquial en representación del Señor Cura Presbítero José Del Carmen Cervantes Contreras, Párroco del Santuaro Diocesano del Santo Niño de la Salud y Coordinador de la Cabalgata -quien no pudo asistir por causas de fuerza mayor-, el alcalde informó que el recorrido partirá a las 5:00 de la tarde en el Templo del Niño de la Salud, para avanzar por las avenidas Acueducto y Madero hasta arribar a la Catedral.

El presidente municipal invitó a las familias a disfrutar de este magno evento que dará cierre a los festejos navideños que han sido todo un éxito en Morelia, y que contará con el tradicional reparto de la Rosca de Reyes en la Catedral en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa).

Tras reconocer a las autoridades de la Arquidiócesis de Morelia y del Templo del Niño de la Salud que iniciaron esta tradición, el padre Oliver Guzmán anunció que los Reyes Magos serán acompañados por arlequines para ayudarlos a recibir las cartas de los niños a lo largo del trayecto.

Agregó que este año se sumarán empresas e instituciones educativas que abrirán el desfile sumando más carros alegóricos y sorpresas para las niñas y niños, además que también se harán presentes la Estrella de Belén y el Pesebre de la Sagrada Familia.

“Los Reyes Magos nos van a dar mensajes muy importantes en su idioma, pero no se preocupen porque tenemos un traductor que hemos traído desde el Lejano Oriente y culminaremos con el encendido de la Catedral”, señaló el párroco.

Cabe señalar que el anuncio también contó la presencia del coordinador del Gabinete del Ayuntamiento de Morelia, Alberto Guzmán Díaz; la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón; y la directora de Promoción Turística, Mariana Alvarado Guzmán.