Morelia, Michoacán; 04 de marzo de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), que forma parte del Gobierno de Morelia, realizó la entrega del visto bueno de Vialidad y Lotificación a los polígonos de Uruapilla y La Reunión en la tenencia de Santiago Undameo.Este paso representa un avance importante para seguir ordenando el crecimiento de la ciudad y brindar certeza jurídica en el desarrollo urbano de esta zona.

La planeación adecuada permite generar espacios más organizados y con mejores condiciones para las y los habitantes.Dichas acciones forman parte del compromiso de la administración que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por impulsar un desarrollo ordenado, con visión de futuro y enfocado en mejorar la calidad de vida en la capital.

Asimismo, la titular de la Sedum, Joanna Moreno Manzo, reconoció la disposición y colaboración del presidente del Comisariado Ejidal, Miguel Guzmán Alcaraz, cuyo acompañamiento fue clave para avanzar en este proceso.El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las comunidades, para consolidar un crecimiento urbano responsable que abona a consolidar el mejor lugar para vivir.