Morelia, Michoacán; 04 de marzo de 2026.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, presentó y puso en marcha el Sistema Integral de Atención Policial (SIAP), un modelo innovador y permanente que busca fortalecer las condiciones integrales de los oficiales de Policía Morelia, atendiendo su salud física, emocional, cognitiva y social mediante un esquema multidisciplinario con seguimiento continuo.

Junto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo y la directora del Área de Bienestar Policial, María de los Ángeles Fabela Gaona, el Alcalde encabezó la declaratoria de arranque y resaltó que el SIAP posiciona a la corporación como referente nacional en atención integral al personal policial. “No hay nada más poderoso que la fuerza del Estado cuando actúa por la paz y la protección ciudadana. Aquí la instrucción fue clara: salgamos todos a proteger nuestra ciudad, incluso los que estaban de descanso”, afirmó.

Martínez Alcázar reiteró el compromiso desde 2021: cuidar a quienes nos cuidan, con herramientas como la Casa de la Policía, capacitación continua y mejora de condiciones. Reconoció el liderazgo de Pablo Alarcón Olmedo, surgido de las filas de la corporación municipal.

Durante el evento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Pablo Alarcón Olmedo, resaltó la importancia de dignificar la labor policial a través de mecanismos que atiendan de manera directa las necesidades de quienes integran la corporación.Por su parte, la Directora de Bienestar y Atención Policial, María de los Ángeles Fabela Gaona, explicó que el SIAP opera bajo un modelo de circuitos estructurados que permiten a las y los oficiales transitar por distintas áreas especializadas como atención médica, psicológica, nutricional, activación física, capacitación y atención familiar.El SIAP involucra al 100% del estado de fuerza mediante calendarización mensual obligatoria, sin afectar el servicio a la ciudadanía.

Con esta acción, Policía Morelia refuerza su profesionalización y bienestar, consolidando a Morelia como ejemplo de seguridad cercana y humana.