Morelia, Michoacán, 3 de marzo de 2026*.- El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, informó que se vio en la necesidad de cancelar la capacitación denominada “Sensibilización y adopción de políticas públicas para garantizar la prevención y erradicación del acoso y hostigamiento sexual”, luego de que la actividad se desviara del objetivo para el cual fue convocada.El legislador explicó que la actividad, desarrollada en el Salón de Recepciones del Poder Legislativo, dejó de centrarse en la prevención y erradicación del hostigamiento y acoso sexual, para convertirse en una ponencia en la que se pretendía imponer enfoques ideológicos ajenos al tema original.

“Si convocamos al personal del Congreso para abordar un tema serio y delicado como lo es la prevención del acoso y el hostigamiento sexual, debemos ser responsables y respetar el objetivo de esa convocatoria. No podemos permitir que bajo el argumento de una capacitación se intenten imponer ideologías que no corresponden al propósito institucional”, afirmó.Baltazar Gaona subrayó que el Congreso del Estado es un espacio plural, donde convergen distintas ideas y posturas; sin embargo, esa pluralidad no debe confundirse con la utilización de espacios oficiales para promover visiones particulares alejadas de los fines institucionales.“Debemos respetar al personal del Legislativo Estatal.

Su tiempo y su disposición son valiosos. Si se les convoca para un tema específico, se debe honrar esa convocatoria y mantener el enfoque profesional y técnico que corresponde”, puntualizó.Finalmente, el Presidente de la Mesa Directiva adelantó que a partir de ahora la Presidencia será especialmente cuidadosa y rigurosa con los contenidos que se pretendan impartir de manera institucional y a nombre del Congreso del Estado.