Morelia, Michoacán, 10 de septiembre de 2025.- La Secretaría del Bienestar de Michoacán (Sedebi) informa que el programa Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor, ajusta su cobertura estatal para mujeres de 18 a 59 años y 11 meses de edad, quienes recibirán apoyo económico durante su tratamiento y hasta por dos años de vigilancia.

La titular de la Sedebi, Andrea Serna Hernández, explicó que este ajuste se realizó con el objetivo de no empalmar con el recién lanzado programa federal Pensión Mujeres Bienestar, que brinda apoyo universal a partir de los 60 años de edad. “Con esta modificación, más mujeres podrán ser beneficiadas por alguno de los programas, ya que la mayor parte de nuestra población beneficiaria está en el rango de edad menor a los 60 años”, afirmó.

“Debido al ajuste podremos beneficiar a más mujeres, porque sabemos que la fase más crítica es cuando reciben sus tratamientos quimioterapia, radiaciones, braquiterapia o cirugía, y seguimiento postratamiento”, refirió la funcionaria estatal.

A la fecha, el programa ha beneficiado a 2 mil 700 mujeres de los 113 municipios, de las cuales mil 721 se encuentran activas, lo que ha representado una inversión total de 174 millones 020 mil pesos desde el inicio de operaciones en 2022.

Para consultar los requisitos de incorporación al programa, las solicitantes pueden visitar la página web de la Secretaría del Bienestar en el siguiente enlace: https://bienestar.michoacan.gob.mx/programa-para-el-bienestar-de-mujeres-con-cancer-de-mama-y-o-cervicouterino-cuidadoras-de-menores/