Morelia, Michoacán, 10 de septiembre de 2025.- El turismo de romance en Michoacán será promovido a través del evento Vows & Dreams, el cual buscará al nicho de bodas para las parejas que estén planeando unirse en matrimonio.
Este evento se desarrollará del 16 al 19 de septiembre, llegando a hermosas ciudades y Pueblos Mágicos de Michoacán como Morelia, Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Santa Clara del Cobre, informó la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.
Gerardo Suazo Moreno, fundador de este evento señaló que, con estos recorridos, las parejas podrán conectar de una forma más íntima con los diferentes escenarios y proveedores michoacanos.
“Después de este evento también tendremos la primera edición de expo para novias, en noviembre próximo, el cual se realizará en el hotel Villa Montaña, ahí se podrá encontrar todo lo que necesitan para su boda, principalmente las novias, a ellas las asesoraremos en cada parte de este proceso. Esto será un complemento de esta primera experiencia”.
Finalmente Suazo Moreno explicó que para esta primera edición del Vows & Dreams se tiene prevista la presencia de ocho parejas, aunque se tiene capacidad de atender hasta 15 que busquen el escenario de ensueño para su boda.
Para mayores detalles, se puede consultar el Facebook: Vows & Dreams, o el Instagram: Vowsanddreamsofficialmx.