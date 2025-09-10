Morelia, Michoacán, 10 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), en coordinación con la Secretaría de Salud, llevan a cabo la jornada artística y cultural “Salva-Arte”, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con actividades que se realizarán hasta el 12 de septiembre en Morelia y Huandacareo.

Este miércoles, la Casa Natal de Morelos será sede del taller “Bordar para sanar”, el conversatorio “Bailando con equilibrio: salud mental y danza”, un Chyper Jam de danza urbana y la música de MamaTv. De manera paralela se realizó una tertulia literaria en el IMCED, la charla virtual “La salud mental y la lectura” y la puesta en escena “Prohibido suicidarse en primavera”, en el Teatro Stella Inda.

El jueves 11 de septiembre la programación incluye la charla “Gestión emocional y comunicación asertiva en entornos laborales”, en el Centro Cultural Clavijero, además de la plática “Club de tejido y matemáticas”, en la Casa Natal de Morelos. En el IMCED se presentarán los recitales poético-teatrales “Volver” y “Conversatorio entre suicidas”, un taller de collage y la proyección del documental “Después”.

El viernes 12 de septiembre la jornada llegará a Huandacareo, donde a las 17:00 horas se realizará un flashmob literario por la vida, en la sala de lectura “Infancia, ciudadanos de hoy”, con participación abierta a toda la comunidad.

La secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, señaló que estas actividades convierten a los espacios culturales en puntos de encuentro y acompañamiento. Subrayó que el arte es una herramienta de prevención que favorece la resiliencia y el cuidado mutuo. La programación completa puede consultarse en cultura.michoacan.gob.mx