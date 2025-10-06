Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2025.- La Secretaría del Bienestar (Sedebi) lanzó la convocatoria del concurso “Ceibas en Colores”, una iniciativa que busca que las infancias de los municipios donde operan los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (Ceibas) expresen a través de un dibujo o pintura la identidad de estos espacios.

La titular de la Sedebi, Andrea Serna Hernández, presentó las bases y requisitos del concurso, y explicó que la obra ganadora será intervenida para convertirse en la imagen distintiva de nueve de los diez centros que actualmente operan en el estado.

“Queremos que las niñas y niños que conocen su entorno, cuidan y disfrutan de su comunidad, sean quienes nos propongan cómo quieren que se vea su Ceibas. Que nos cuenten, mediante su imaginación y creatividad, qué hacen o aprenden allí, qué elementos representan su comunidad y cuáles son sus sueños para el bienestar de todas, todos y todes”, señaló la funcionaria.

El concurso está abierto a niñas y niños de 6 a 12 años que participen activamente en alguna actividad de su Ceibas, ubicados en los municipios de Aguililla, Buenavista, Sahuayo, Ixtlán, La Piedad, Zamora, Jacona, Uruapan y Múgica. Las obras podrán entregarse de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas en el Ceibas correspondiente, acompañadas de una ficha con nombre completo, edad, nombre y teléfono de la madre, padre o persona tutora, título de la obra, municipio y Ceibas correspondiente, así como la carta de cesión de derechos patrimoniales.

Se seleccionará una obra ganadora por cada uno de los municipios participantes, y las y los ganadores serán parte de una exposición itinerante que recorrerá los centros del estado, además recibirán un reconocimiento oficial y kit artístico y/o educativo.

Las bases completas, técnicas y materiales permitidos, fases del concurso y criterios de premiación pueden consultarse en: https://bienestar.michoacan.gob.mx/mi-ceibas-en-colores/. Además, quienes deseen conocer la ubicación de su Ceibas, dirección y datos de contacto, pueden hacerlo en el siguiente enlace: https://bienestar.michoacan.gob.mx/ubica-tu-ceibas/

Finalmente, Andrea Serna Hernández invitó a las infancias a participar y destacó que este proyecto permitirá impulsar en los centros el arte y la imaginación de quienes forman parte de la comunidad.

“En pocos meses, este proyecto se hará visible en cada centro, reflejando la creatividad y los sueños de las infancias. Son espacios de las niñas y niños, de las juventudes, de las y los vecinos; espacios de la comunidad, hechos por y para quienes los habitan”, enfatizó.