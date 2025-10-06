Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2025.- Horacio Anaya Villegas fue nombrado como director general del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos” (IMCED).

La titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, fue la encargada de dar posesión del cargo a Anaya Villegas, a quien reconoció por su trayectoria académica y profesional, así como por su compromiso con la educación superior en Michoacán.

Horacio Anaya Villegas destacó que una de sus principales líneas de trabajo será fortalecer la calidad educativa, impulsar la innovación pedagógica y elevar los indicadores de eficiencia terminal, con un enfoque centrado en el desarrollo profesional y la mejora continua de los procesos formativos.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y cuenta con una maestría en Administración Pública y Gobierno Digital. Se ha desempeñado como abogado litigante, enlace jurídico y administrativo en la administración pública estatal, así como asesor parlamentario.

Laboró en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en instituciones educativas incorporadas, y desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el pasado mes de septiembre, fungió como director de Educación Superior del Estado.