Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2025.- Quiroga se prepara para recibir el Tuna Fest Internacional 2025 los días 18 y 19 de octubre, con la participación de 10 agrupaciones nacionales e internacionales. Así lo informó Rodrigo Iván Maldonado López, director de Promoción de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), en representación del secretario Roberto Monroy García.

La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, informó que este evento cultural, musical y artístico está diseñado para generar una fuerte atracción turística, gracias a la participación de tunas provenientes de Michoacán, Ciudad de México, y Oaxaca, así como de España y Colombia.

Juan Carlos Téllez Ponce, director del Tuna Fest Internacional, comentó que las tunas de España y Colombia llegarán a tierra michoacana con la intención de generar un hermanamiento con el municipio de Quiroga, y de esta manera promocionar la actividad turística y cultural.

Hilario Baltazar Coria, secretario de Turismo de Quiroga, explicó que la ocupación hotelera está al 44 por ciento en las 250 habitaciones existentes, “esperamos la afluencia de más de mil personas que dejen una derrama económica aproximada de 500 mil pesos por los dos días”, detalló.

Los asistentes tendrán la oportunidad de degustar las famosas carnitas en Quiroga, la reconocida “capital de las carnitas” de Michoacán, las cuales se encuentran en su plaza principal. El programa completo de las actividades con acceso libre se podrá encontrar en el Facebook del Ayuntamiento de Quiroga y Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán.