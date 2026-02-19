Morelia, Michoacán; a 19 de febrero de 2026.-El ayuntamiento de Morelia, mantiene en la zona centro de la ciudad un operativo para regular el comercio ambulante y garantizar el orden público.

El secretario, Yankel Benítez explicó que este operativo surgió porque se detectó reventa de productos adquiridos en plataformas digitales, los cuales han sido decomisados y cuyo origen no ha sido acreditado. Agregó que hasta el momento, nadie ha reclamado los bienes.

“El Ayuntamiento actúa con firmeza: retiro y notificación a primerizos; infracciones a reincidentes. No se tolera competencia desleal ni obstrucción de banquetas y calles, espacios públicos de todos los morelianos”, subrayó.

Yankel Benítez refirió para las y los comerciantes irregulares existen alternativas formales como locales comerciales, plazas municipales y en la Dirección de Mercados se cuenta con directorio actualizado de espacios disponibles para renta.

Informó que un equipo integrado por Policía Morelia, Servicios Públicos Municipales y la Secretaría del Ayuntamiento, mantendrán dos turnos diarios para inhibir la instalación no autorizada.

El operativo forma parte de una estrategia amplia de ordenamiento en el Centro Histórico y otras zonas de la ciudad, priorizando la movilidad, legalidad y equidad comercial para consolidar a Morelia como la mejor ciudad para vivir.