Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) reconoció la trayectoria de más de 50 años del maestro artesano Manuel Aguilar Magaña, originario de San Juan Nuevo Parangaricutiro y fundador del Taller de Máscaras y Cabelleras M.A.M. En el marco del homenaje, integrantes del taller familiar realizaron la donación de dos máscaras al Museo del Estado, piezas que dan cuenta del proceso tradicional de elaboración y que ahora forman parte de su acervo para resguardo y difusión.

Durante el acto, la directora del recinto, Loriday Santacruz, señaló que este homenaje reconoce una vida dedicada a la creación de máscaras inspiradas en las tradiciones, así como una trayectoria distinguida con diversos galardones, entre ellos el Premio Estatal de las Artes Eréndira. Por su parte, la directora de Vinculación e Integración Cultural, Cinthya Ireri Vargas Cervantes, entregó un reconocimiento al maestro por su sólida trayectoria artesanal.

El maestro Aguilar compartió sus inicios en el oficio, en los que elaboraba sus propias piezas para participar en la danza de los Kúrpites, y cómo con el tiempo fue reconocido por su comunidad en la que hoy continúa creando con la misma dedicación.

Integrantes del taller familiar explicaron el proceso de elaboración de las máscaras, el cual inicia con la selección de la madera, seguida del trazado, desbaste y tallado, así como la creación de cabelleras tradicionales. Subrayaron que actualmente trabajan en la recuperación de técnicas originales para preservar este arte, estrechamente vinculado a la danza de los Kúrpites.

Durante la ceremonia participaron la orquesta Tzitziqui de Nuevo Parangaricutiro y los Kúrpites, lo que reforzó el sentido comunitario del evento. Con estas acciones, el Museo del Estado fortalece su labor de salvaguarda y transmisión de saberes del arte popular michoacano.