A través de este programa educativo podrás formarte como una o un profesional en la salud y producción de especies animales convencionales y no convencionales, así como en la tecnología y protección de alimentos, y en la promoción y cuidado de la salud pública.

Tu campo de acción es amplio: podrás desarrollarte en clínicas, producción pecuaria, investigación o conservación de especies.

La convocatoria de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2026-2027 ya está abierta. Realiza tu trámite en: www.umich.mx