Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la presentación de “El Anticristo”, puesta en escena de Triques Teatro, ganadora de la segunda edición de la convocatoria Teatro Clásico Michoacán 2025. La función se llevará a cabo el 15 de noviembre a las 11:00 horas, en el Auditorio Municipal “Samuel Ramos”, dentro de la Presidencia Municipal de Zitácuaro, con entrada libre.

Basada en la obra de Juan Ruiz de Alarcón, la obra explora los contrastes entre el bien y el mal y la posibilidad de la transformación humana. El montaje respeta la métrica y el lenguaje poético del texto original y se acompaña de una propuesta visual inspirada en la estética del siglo XVII, resignificando la visión ética del autor novohispano desde una mirada actual.

Triques Teatro es una compañía fundada en 2017, que ha participado en diversos encuentros teatrales del estado y se distingue por su apuesta formativa y trabajo colaborativo. La función está dirigida a adolescentes y público adulto.

La convocatoria Teatro Clásico Michoacán forma parte del esfuerzo de la Secum por fortalecer los proyectos teatrales del interior del estado, promover la profesionalización de las compañías y estimular nuevas propuestas que dialoguen con el patrimonio literario y escénico. La selección de Triques Teatro amplía la circulación de obras que recuperan y reinterpretan las obras clásicas del teatro.