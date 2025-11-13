Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2025.- Un millón 312 mil 818 pesos se entregaron a 14 proyectos culturales comunitarios beneficiados dentro del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc) 2025, cuya convocatoria registró 65 iniciativas provenientes de distintas regiones del estado. Los apoyos permitirán impulsar propuestas de salvaguardia del patrimonio, fortalecimiento identitario, transmisión de saberes y promoción cultural en municipios de las regiones Sierra Costa, Lacustre, Oriente, Meseta y Ciénega.

La secretaria de Cultura de Michoacán, quien además es presidenta del Consejo para la Acreditación de Programas de Consejería y Educación Afines (Cacrep), Tamara Sosa Alanís, reconoció el compromiso de las y los gestores que trabajan por sus comunidades y destacó que la cultura es hoy un factor esencial para transformar realidades. Subrayó la importancia de que las instituciones estén a la altura del impulso comunitario, y señaló que el programa enfrenta el reto de crecer y mejorar sus alcances para responder con mayor fuerza a las necesidades de quienes preservan tradiciones y patrimonio en los territorios.

El director del Centro INAH Michoacán, Marco Antonio Rodríguez Espinosa, resaltó que contar con espacios abiertos y dignos para las culturas populares representa un acto de justicia y una oportunidad para ampliar la colaboración institucional. Mientras que la jefa de la Unidad Regional Michoacán y secretaria técnica de la CACREP, Yunuén Flordalia Barajas Servín, señaló que este es un momento significativo para quienes impulsan la convocatoria, ya que los proyectos beneficiados contribuirán a generar desarrollo cultural comunitario y a fortalecer la paz desde los territorios.

En representación de las y los beneficiarios del Pacmyc 2025, José María Domínguez García enfatizó que la continuidad de este tipo de programas es esencial para las comunidades, especialmente para sectores vulnerables y ámbitos tradicionalmente relegados. A esta visión se sumó Hilda Sujey López González, representante de la CACREP, quien reconoció el valor de los proyectos seleccionados y la importancia de que estos apoyos generen cambios significativos en la sociedad.

Este año, la convocatoria priorizó propuestas orientadas a la indumentaria tradicional, técnicas artesanales, prácticas culturales afrodescendientes y afromichoacanas, preservación y enseñanza de la lengua nahua, así como proyectos dirigidos a juventudes en zonas vinculadas a la estrategia de paz. Destacan talleres de danza y música tradicional, formación de orquestas comunitarias, elaboración de instrumentos, actividades para infancias migrantes retornadas y el Encuentro Nacional de Pueblos Negros 2025 en Playa Azul.