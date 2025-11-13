Hidalgo, Mich.- Jueves 13 de noviembre de 2025.- Un adulto mayor fue encontrado sin vida y con heridas de arma punzocortante en un paraje boscoso de la Tenencia de Huajúmbaro municipio de Hidalgo, informaron autoridades policiales.

El hallazgo fue realizado por familiares de la víctima durante la mañana de este jueves en el sitio conocido como Barranca Seca, quienes de inmediato alertaron al número de emergencias 911.

Además, se supo que el individuo respondía al nombre de Antonio Rodolfo, de 74 años de edad, quien, según sus seres queridos, había desaparecido un día antes, por ello salieron a buscarlo y posteriormente lo encontraron muerto.

Al lugar acudieron patrulleros locales, mismos que acordonaron el perímetro para proteger los posibles indicios y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional.

En la escena arribaron especialistas de la referida institución, quienes iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.