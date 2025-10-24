Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) inauguró la instalación gráfica “Residencial Posada del Sur”, del artista michoacano Mizraim Cárdenas, reciente ganador del Premio Estatal de las Artes Eréndira 2025 en el ámbito de Artes Visuales, en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ).

Durante la apertura, el secretario técnico de la Secum, Juan Luis Tovar, en representación de la secretaria Tamara Sosa, destacó que la exposición convierte al museo en un “santuario de sensibilidad”, donde el arte se vuelve refugio y reflexión. Subrayó que el trabajo de Cárdenas invita al silencio para poder escucharlo, por la sutileza y profundidad de su lenguaje gráfico.

El artista michoacano expresó su emoción por regresar al MACAZ, un espacio con el que mantiene un vínculo entrañable. Recordó que esta exposición se presentó previamente en el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago, y dijo que el proyecto combina elementos arquitectónicos y de sátira social inspirados en la obra de José Guadalupe Posada. “Cada maqueta es una fachada simbólica, una crítica al desbordamiento urbano y al anhelo humano de tener un hogar”, compartió.

La titular del MACAZ, María de los Ángeles Valencia, destacó el reciente galardón que recibió el artista del Premio Eréndira y celebró que su obra sea expuesta en el recinto para el disfrute del público. “Nos alegra recibir nuevamente a artistas de gran trayectoria, como Mizraim, que con su obra nos hacen reflexionar sobre el presente y la memoria colectiva”, señaló.

“Residencial Posada del Sur” ofrece una mirada crítica sobre el desarrollo urbano y las desigualdades sociales que emergen en las periferias, mediante maquetas y grabados en relieve que retoman la estética del Taller de Gráfica Popular. La exposición permanecerá abierta al público en el MACAZ, ubicado en avenida Acueducto 18, Centro, hasta el 11 de enero de 2026, con entrada gratuita.