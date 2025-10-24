Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) inauguró en la Casa de la Cultura de Morelia la exposición colectiva “Paisajes del café”, una muestra conformada por obras que entrelazan técnica, memoria y sensibilidad artística.

En representación de la titular de la Secum, Tamara Sosa Alanís, la directora de Promoción y Fomento Cultural, Diana Jéssica Cortés Arroyo, destacó la relevancia de respaldar proyectos colectivos que, además de su complejidad, resultan profundamente bellos. Subrayó que iniciativas como ésta fortalecen el tejido cultural y fomentan la creación en comunidad.

Rogelio Guerrero, creador gráfico y gestor de la exposición, expresó su convicción de que el único futuro sostenible es el que se construye colectivamente. Señaló que “Paisajes del café” invita a reflexionar no solo sobre el placer cotidiano de esta bebida y las reuniones que inspira, sino también sobre los impactos humanos y ambientales de su producción, al tiempo que hizo un llamado a un consumo más consciente y solidario.

La jefa del Departamento de Artes Visuales de la Secum, Erika Durán Ávalos, compartió que la exposición es resultado de varios meses de trabajo colaborativo, asimismo, invitó al público a disfrutar del documental complementario realizado por el propio Guerrero, que profundiza en los procesos creativos y la esencia que dio origen al proyecto. Por su parte, el artista participante Hugo Amaya agradeció el apoyo institucional que hizo posible esta muestra, fruto de meses de dedicación y diálogo artístico.

En el proyecto participaron 22 artistas, 20 de Michoacán y dos de la Ciudad de México, quienes realizaron 24 estampas mediante técnicas como xilografía, linografía, punta seca, aguafuerte, aguatinta, placa perdida y algrafía, y exploran temas como la identidad, el trabajo y la relación entre comunidad y paisaje. La exposición permanecerá abierta al público hasta el mes de enero de 2025.