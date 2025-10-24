Morelia, Michoacán; 24 de octubre de 2025.– La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, invita a niñas y niños de entre 6 y 12 años a participar en la convocatoria del Cabildo Infantil 2025, un espacio creado para escuchar sus ideas, promover su participación y reconocer el valor de sus opiniones sobre temas que impactan su entorno.

El gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa esta iniciativa a través del DIF Morelia, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Ayuntamiento de Morelia, con el objetivo de fortalecer la educación cívica y la formación ciudadana desde la infancia, en un ambiente de respeto y diálogo.

Las y los participantes deberán grabar un video de máximo dos minutos, donde expresen una propuesta sobre alguno de los siguientes temas: medio ambiente, discriminación, uso responsable de medios digitales, seguridad o bienestar animal. Los videos podrán enviarse del 23 de octubre al 21 de noviembre de 2025, mediante el formulario disponible en el enlace: https://bit.ly/CabildoInfantil2025

El jurado seleccionará las mejores propuestas por su creatividad, claridad y compromiso con la comunidad. Las niñas y los niños ganadores formarán parte del Cabildo Infantil 2025, que se llevará a cabo del 24 al 27 de noviembre, donde asumirán los cargos simbólicos de presidenta o presidente municipal, síndica o síndico, secretaria o secretario, y 12 regidoras y regidores infantiles.

“Queremos que las niñas y los niños sepan que sus ideas importan, que pueden cambiar su entorno y que participar también es una forma de cuidar a su comunidad”, destacó Paola Delgadillo, al resaltar que el DIF Morelia busca formar generaciones más empáticas, solidarias y conscientes.

Con esta nueva edición, el Cabildo Infantil de Morelia se consolida como una herramienta educativa que impulsa la expresión libre y responsable de la niñez moreliana, fortaleciendo su sentido de pertenencia y su compromiso con el futuro de la ciudad. Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 443 410 7710 o consultar las redes oficiales del DIF Morelia.