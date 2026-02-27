Morelia, Michoacán, 27 de febrero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) presentó en el Museo del Estado el poemario “La muerte de un ciervo de ciudad”, de Isis Olaya, obra seleccionada en la convocatoria Palabras de Colibrí 2025.

La secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, señaló que este ciclo consolida a Palabras de Colibrí como una plataforma de impulso para autoras y autores del estado, al abrir espacios de circulación, diálogo y acompañamiento para las nuevas generaciones.

Durante su intervención, Isis Olaya compartió que el libro nació de una experiencia íntima marcada por la ansiedad, la fragilidad y la búsqueda de pertenencia. El ciervo que recorre sus páginas simboliza la tensión entre vulnerabilidad y resistencia. La autora expresó su deseo de que las y los lectores puedan reconocerse, sin culpa ni vergüenza, en su propia historia.

Las escritoras Ivana Cortés y Carolina Herrejón acompañaron la presentación y resaltaron la fuerza expresiva y la madurez de esta nueva voz de la poesía michoacana. A su vez, la jefa del Departamento de Literatura de la Secum, Alba Nungaray, subrayó la potencia emocional de la obra, y señaló que la escritura de Isis Olaya convierte la incertidumbre en materia poética.

La muerte de un ciervo de ciudad se distingue por su honestidad y contención expresiva. No ofrece respuestas concluyentes, sino preguntas abiertas sobre el amor, el fracaso y la reconstrucción personal. Isis Olaya, originaria de Zitácuaro, es autora de “Hábitats” y “Luz artificial”; fue beneficiaria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico Michoacán en 2018 y 2024, y ha construido una trayectoria comprometida con la exploración crítica del lenguaje y la experiencia contemporánea.